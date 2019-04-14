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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 14 апреля 2019
Ливерпуль
14.04.2019, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Челси
51'
С. Мане
53'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Челси
Замена
Д. Шакири
️️️️
М. Салах
90'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хендерсон
77'
75'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Р. Лофтус-Чик
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Н. Кейта
66'
56'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Хадсон-Одои
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
В. ван Дейк
53'
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Д. Хендерсон
51'
44'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
40'
Замена
А. Кристенсен
️️️️
А. Рюдигер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
8
Кейта
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-1-2-3
13
Кепа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
4
Луис
33
Эмерсон
91
Канте
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
7
Хадсон-Одои
10
Виллиан
10
Азар
8
Кейта
23
Вейналдум
23
Вейналдум
8
Кейта
14
Хендерсон
20
Милнер
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Салах
10
Шакири
10
Шакири
10
Салах
22
Рюдигер
15
Кристенсен
15
Кристенсен
22
Рюдигер
20
Лофтус-Чик
6
Баркли
6
Баркли
20
Лофтус-Чик
7
Хадсон-Одои
9
Игуаин
9
Игуаин
7
Хадсон-Одои
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Вилли Кабальеро
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Ливерпуль - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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