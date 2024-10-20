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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 20 октября 2024
Ливерпуль
20.10.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Челси
29'
М. Салах (П)
51'
К. Джонс
48'
Н. Джексон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Челси
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
90'
+2
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
81'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
К. Джонс
81'
Желтая карточка
И. Конате
80'
78'
Желтая карточка
Р. Вейга
76'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Н. Мадуэке
Желтая карточка
Д. Нуньес
69'
Замена
Л. Диас
️️️️
К. Гакпо
66'
53'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Р. Лавиа
53'
Замена
Б. Бадьяшиль
️️️️
Т. Адарабиойо
53'
Замена
Р. Вейга
️️️️
Р. Джеймс
ГОЛ! 2:1!
К. Джонс
Пас отдал
М. Салах
51'
48'
ГОЛ! 1:1!
Н. Джексон
Пас отдал
М. Кайседо
46'
Замена
П. Нету
️️️️
Д. Санчо
Желтая карточка
Д. Собослаи
45'
+8
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Д. Жота
31'
Травма
Д. Жота
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Салах
29'
28'
Желтая карточка
Н. Джексон
6'
Желтая карточка
Т. Адарабиойо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
4-2-3-1
1
Келлехер
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
21
Джонс
8
Гравенберх
18
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
20
Жота
4-2-3-1
97
Санчес
27
Густо
4
Адарабиойо
6
Колуилл
24
Джеймс
25
Кайседо
45
Лавиа
11
Джексон
10
Палмер
20
Мадуэке
19
Санчо
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
21
Джонс
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
21
Джонс
18
Гакпо
14
Диас
14
Диас
18
Гакпо
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
4
Адарабиойо
24
Джеймс
12
Вейга
12
Вейга
24
Джеймс
45
Лавиа
17
Фернандес
17
Фернандес
45
Лавиа
19
Санчо
7
Нету
7
Нету
19
Санчо
20
Мадуэке
28
Нкунку
28
Нкунку
20
Мадуэке
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
1
Витезслав Ярош
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Ливерпуль - Челси
4
3
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
12
13
Офсайды
5
0
Количество передач
409
536
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.93
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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