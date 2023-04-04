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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 04 апреля 2023
Челси
04.04.2023, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Ливерпуль
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Ж. Феликс
85'
79'
Замена
К. Гакпо
️️️️
К. Джонс
79'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Нуньес
Замена
М. Мудрик
️️️️
Б. Чилвел
78'
74'
Желтая карточка
Фабиньо
Замена
К. Галлахер
️️️️
Н. Канте
70'
Желтая карточка
М. Ковачич
68'
66'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
К. Цимикас
65'
Замена
М. Салах
️️️️
Р. Фирмино
61'
Желтая карточка
К. Джонс
56'
Желтая карточка
К. Цимикас
46'
Желтая карточка
Ж. Матип
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛАЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
17
Марк Кукурелья
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПАЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Бруно Сальтор
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Диогу Жота
ЛФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Артур
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
3-4-1-2
13
Кепа
3
Фофана
17
Кукурелья
3
Кулибали
33
Чилвел
17
Фернандес
91
Канте
24
Джеймс
8
Ковачич
79
Феликс
29
Хаверц
4-1-2-3
1
Алиссон
2
Гомес
16
Конате
32
Матип
33
Цимикас
6
Фабиньо
21
Джонс
14
Хендерсон
9
Фирмино
29
Нуньес
20
Жота
91
Канте
8
Галлахер
8
Галлахер
91
Канте
33
Чилвел
27
Мудрик
27
Мудрик
33
Чилвел
79
Феликс
19
Стерлинг
19
Стерлинг
79
Феликс
21
Джонс
18
Гакпо
18
Гакпо
21
Джонс
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
29
Нуньес
20
Милнер
20
Милнер
29
Нуньес
9
Фирмино
10
Салах
10
Салах
9
Фирмино
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
16
Эдуар Менди
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Бруно Сальтор
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Артур
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Артур
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Бруно Сальтор
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Челси - Ливерпуль
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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