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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 14 мая 2022
Челси
14.05.2022, суббота, 18:45
Англия. Кубок, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Челси - Ливерпуль
Замена
Р. Баркли
️️️️
Р. Лофтус-Чик
120'
111'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Т. Чалоба
106'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
К. Пулишич
106'
98'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Л. Диас
91'
Замена
Ж. Матип
️️️️
В. ван Дейк
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Р. Лукаку
85'
Желтая карточка
Р. Джеймс
77'
74'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Н. Кейта
Замена
Н. Канте
️️️️
М. Ковачич
66'
33'
Замена
Д. Жота
️️️️
М. Салах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Менди
27
Чалоба
22
Рюдигер
3
Силва
3
Алонсо
24
Джеймс
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Маунт
11
Пулишич
9
Лукаку
4-3-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
8
Кейта
14
Хендерсон
6
Алькантара
10
Салах
14
Диас
10
Мане
27
Чалоба
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
27
Чалоба
8
Ковачич
91
Канте
91
Канте
8
Ковачич
Лофтус-Чик
6
Баркли
6
Баркли
Лофтус-Чик
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
9
Лукаку
22
Зиеш
22
Зиеш
9
Лукаку
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
4
ван Дейк
32
Матип
32
Матип
4
ван Дейк
8
Кейта
20
Милнер
20
Милнер
8
Кейта
10
Салах
20
Жота
20
Жота
10
Салах
14
Диас
9
Фирмино
9
Фирмино
14
Диас
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Челси - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
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