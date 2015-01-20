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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 20 января 2015
Ливерпуль
20.01.2015, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Челси
59'
Р. Стерлинг
18'
Э. Азар (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Челси
87'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Виллиан
74'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Замена
А. Лаллана
️️️️
С. Джеррард
70'
ГОЛ! 1:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Хендерсон
59'
45'
Желтая карточка
Ф. Луис
Желтая карточка
Л. Лейва
44'
Желтая карточка
С. Джеррард
39'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛАЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Лазар Маркович
ПАЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
8
Оскар
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
2-4-2-2
22
Миньоле
12
Сахо
37
Шкртел
5
Морено
23
Джан
6
Лейва
8
Маркович
14
Хендерсон
8
Джеррард
19
Стерлинг
11
Коутиньо
4-2-2-1-1
1
Куртуа
20
Иванович
26
Терри
24
Кэхилл
16
Луис
12
Оби Микел
18
Матич
4
Фабрегас
10
Азар
10
Виллиан
19
Коста
8
Джеррард
10
Лаллана
10
Лаллана
8
Джеррард
10
Виллиан
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
10
Виллиан
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
8
Оскар
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
8
Оскар
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ливерпуль - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
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