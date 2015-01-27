Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 27 января 2015
Челси
27.01.2015, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Ливерпуль
94'
Б. Иванович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Ливерпуль
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Виллиан
119'
117'
Желтая карточка
М. Шкртел
114'
Желтая карточка
Э. Джан
Желтая карточка
Оскар
108'
106'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
А. Морено
102'
Желтая карточка
С. Джеррард
Желтая карточка
Д. Коста
102'
ГОЛ! 1:0!
Б. Иванович
Пас отдал
Виллиан
94'
Желтая карточка
Б. Иванович
89'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Ф. Луис
78'
Травма
Ф. Луис
78'
Желтая карточка
Д. Терри
75'
70'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Л. Маркович
57'
Замена
Г. Джонсон
️️️️
М. Сахо
56'
Травма
М. Сахо
53'
Желтая карточка
Л. Лейва
Замена
Рамирес
️️️️
С. Фабрегас
51'
Травма
С. Фабрегас
51'
41'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
8
Оскар
ОП
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛАЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Лазар Маркович
ПАЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
23
Эмре Джан
ОП
8
Стивен Джеррард
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Куртуа
16
Луис
20
Иванович
26
Терри
4
Зума
8
Оскар
18
Матич
10
Азар
4
Фабрегас
10
Виллиан
19
Коста
2-4-2-2
22
Миньоле
37
Шкртел
12
Сахо
8
Маркович
6
Лейва
23
Джан
5
Морено
8
Джеррард
14
Хендерсон
11
Коутиньо
19
Стерлинг
16
Луис
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
16
Луис
4
Фабрегас
7
Рамирес
7
Рамирес
4
Фабрегас
10
Виллиан
11
Дрогба
11
Дрогба
10
Виллиан
12
Сахо
8
Джонсон
8
Джонсон
12
Сахо
5
Морено
17
Ламберт
17
Ламберт
5
Морено
8
Маркович
45
Балотелли
45
Балотелли
8
Маркович
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Челси - Ливерпуль
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Челси
Ливерпуль
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+