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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 03 марта 2020
Челси
03.03.2020, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Ливерпуль
13'
Виллиан
64'
Р. Баркли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Ливерпуль
90'
+4
Желтая карточка
С. Мане
Замена
М. Батшуайи
️️️️
О. Жиру
90'
80'
Замена
М. Салах
️️️️
А. Лаллана
76'
Желтая карточка
Д. Милнер
70'
Замена
Д. Милнер
️️️️
К. Джонс
70'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Ориги
ГОЛ! 2:0!
Р. Баркли
Пас отдал
О. Жиру
64'
61'
Желтая карточка
Фабиньо
Замена
Жоржиньо
️️️️
Виллиан
51'
Травма
Виллиан
50'
Замена
М. Маунт
️️️️
М. Ковачич
42'
Травма
М. Ковачич
41'
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
49
Джордан Уильямс
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
18
Такуми Минамино
РФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Ливерпуль
22
Эндрю Лонерган
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Алонсо
4
Зума
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
6
Баркли
8
Ковачич
6
Гилмор
10
Виллиан
9
Педро
9
Жиру
4-1-1-2-2
13
Адриан
49
Уильямс
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
21
Джонс
10
Лаллана
10
Мане
18
Минамино
27
Ориги
10
Виллиан
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
10
Виллиан
8
Ковачич
7
Маунт
7
Маунт
8
Ковачич
9
Жиру
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Жиру
21
Джонс
20
Милнер
20
Милнер
21
Джонс
10
Лаллана
10
Салах
10
Салах
10
Лаллана
27
Ориги
9
Фирмино
9
Фирмино
27
Ориги
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
4
Педро Чиривелья
ОП
22
Эндрю Лонерган
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
Остались в запасе
4
Педро Чиривелья
ОП
22
Эндрю Лонерган
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Челси - Ливерпуль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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