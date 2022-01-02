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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 02 января 2022
Челси
02.01.2022, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
42'
М. Ковачич
45+1'
К. Пулишич
9'
С. Мане
26'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Ливерпуль
90'
Замена
К. Джонс
️️️️
С. Мане
83'
Желтая карточка
И. Конате
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
К. Хаверц
79'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Т. Чалоба
70'
69'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Жота
69'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Д. Милнер
ГОЛ! 2:2!
К. Пулишич
Пас отдал
Н. Канте
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Ковачич
42'
26'
ГОЛ! 0:2!
М. Салах
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
К. Пулишич
17'
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
1'
Желтая карточка
С. Мане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
20
Харви Вейл
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
Ливерпуль
27
Марсело Питалуга
ВР
13
Адриан
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
3-3-1-2-1
16
Менди
22
Рюдигер
27
Чалоба
3
Силва
3
Алонсо
91
Канте
3
Аспиликуэта
8
Ковачич
7
Маунт
11
Пулишич
29
Хаверц
4-1-2-3
1
Келлехер
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
16
Конате
33
Цимикас
6
Фабиньо
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Салах
10
Мане
20
Жота
29
Хаверц
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
29
Хаверц
27
Чалоба
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
27
Чалоба
20
Милнер
8
Кейта
8
Кейта
20
Милнер
10
Мане
21
Джонс
21
Джонс
10
Мане
20
Жота
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
20
Жота
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
20
Харви Вейл
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
27
Марсело Питалуга
ВР
13
Адриан
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
20
Харви Вейл
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Остались в запасе
27
Марсело Питалуга
ВР
13
Адриан
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Челси - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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