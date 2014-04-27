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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 27 апреля 2014
Ливерпуль
27.04.2014, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
0 : 2
Завершен
Челси
45+3'
Д. Ба
90+4'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Челси
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Виллиан
Пас отдал
Ф. Торрес
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Торрес
90'
+3
Желтая карточка
Э. Коул
84'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Ба
Замена
Я. Аспас
️️️️
Д. Фланаган
81'
77'
Замена
Г. Кэхилл
️️️️
А. Шюррле
61'
Замена
Виллиан
️️️️
М. Салах
Замена
Д. Старридж
️️️️
Л. Лейва
58'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Д. Ба
43'
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
21'
Желтая карточка
М. Салах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
20
Андре Шюррле
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Миньоле
20
Фланаган
12
Сахо
37
Шкртел
8
Джонсон
6
Лейва
7
Аллен
8
Джеррард
19
Стерлинг
11
Коутиньо
9
Суарес
4-2-1-2-1
32
Шварцер
3
Аспиликуэта
26
Калас
20
Иванович
3
Коул
12
Оби Микел
18
Матич
8
Лэмпард
20
Шюррле
10
Салах
19
Ба
20
Фланаган
10
Аспас
10
Аспас
20
Фланаган
6
Лейва
15
Старридж
15
Старридж
6
Лейва
10
Салах
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Салах
20
Шюррле
24
Кэхилл
24
Кэхилл
20
Шюррле
19
Ба
9
Торрес
9
Торрес
19
Ба
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
40
Энрике Илариу
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ливерпуль - Челси
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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