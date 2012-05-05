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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 05 мая 2012
Челси
05.05.2012, суббота, 20:15
Англия. Кубок, Финал
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
11'
Рамирес
52'
Д. Дрогба
64'
Э. Кэрролл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Ливерпуль
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Х. Мата
90'
+1
83'
Желтая карточка
Л. Суарес
79'
Замена
Д. Кейт
️️️️
К. Беллами
Замена
Р. Мейрелеш
️️️️
Рамирес
77'
64'
ГОЛ! 2:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
С. Даунинг
55'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Спиринг
ГОЛ! 2:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
Ф. Лэмпард
52'
45'
Желтая карточка
Д. Аггер
Желтая карточка
Д. Оби Микел
38'
ГОЛ! 1:0!
Рамирес
Пас отдал
Х. Мата
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
8
Саломон Калу
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Стивен Джеррард
ЛП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Джей Спиринг
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-4-1-1
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
26
Терри
3
Босингва
8
Калу
12
Оби Микел
8
Лэмпард
7
Рамирес
64
Мата
11
Дрогба
4-4-2
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
22
Аггер
21
Энрике
8
Спиринг
19
Даунинг
14
Хендерсон
8
Джеррард
9
Суарес
39
Беллами
7
Рамирес
14
Мейрелеш
14
Мейрелеш
7
Рамирес
64
Мата
13
Малуда
13
Малуда
64
Мата
39
Беллами
7
Кейт
7
Кейт
39
Беллами
8
Спиринг
9
Кэрролл
9
Кэрролл
8
Спиринг
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Челси - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:20 (прямая) "Россия-2" 20:35 (прямая)
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