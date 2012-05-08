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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 08 мая 2012
Ливерпуль
08.05.2012, вторник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
4 : 1
Завершен
Челси
19'
М. Эссьен (АГ)
25'
Д. Хендерсон
29'
Д. Аггер
61'
Д. Шелви
50'
Рамирес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Челси
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
С. Даунинг
Замена
Д. Кейт
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
Д. Аггер
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Д. Старридж
Желтая карточка
Д. Хендерсон
ГОЛ! 4:1!
Д. Шелви
ГОЛ! 3:1!
Рамирес
Пас отдал
Ф. Малуда
Пенальти не реализован!
С. Даунинг
+3
+2
Желтая карточка
Б. Иванович
Желтая карточка
М. Эссьен
ГОЛ! 3:0!
Д. Аггер
Пас отдал
Э. Кэрролл
ГОЛ! 2:0!
Д. Хендерсон
Пас отдал
М. Родригес
Желтая карточка
Д. Терри
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Эссьен
Пас отдал
Л. Суарес
19'
15'
Желтая карточка
П. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
22
Даниэль Аггер
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
2
Майкл Эссьен
ПП
7
Рамирес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЛФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Ливерпуль
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Джей Спиринг
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
22
Аггер
37
Шкртел
23
Каррагер
8
Джонсон
11
Родригес
26
Шелви
14
Хендерсон
19
Даунинг
9
Суарес
9
Кэрролл
4-4-2
22
Тернбулл
19
Феррейра
20
Иванович
26
Терри
5
Бертранд
7
Рамирес
2
Эссьен
21
Ромеу
13
Малуда
15
Старридж
9
Торрес
11
Родригес
7
Кейт
7
Кейт
11
Родригес
19
Даунинг
19
Стерлинг
19
Стерлинг
19
Даунинг
15
Старридж
9
Лукаку
9
Лукаку
15
Старридж
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Ливерпуль - Челси
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Россия-2" 22:55 (прямая)
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