Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 31 января 2024
Ливерпуль
31.01.2024, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 22 тур
4 : 1
Завершен
Челси
23'
Д. Жота
39'
К. Брэдли
65'
Д. Собослаи
79'
Л. Диас
71'
К. Нкунку
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Челси
86'
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
К. Палмер
Замена
Б. Кларк
️️️️
К. Джонс
83'
ГОЛ! 4:1!
Л. Диас
Пас отдал
Д. Нуньес
79'
Желтая карточка
И. Конате
76'
71'
ГОЛ! 3:1!
К. Нкунку
Пас отдал
Р. Стерлинг
Замена
Э. Робертсон
️️️️
Д. Гомес
69'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Собослаи
69'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Жота
68'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
К. Брэдли
68'
66'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
М. Кайседо
ГОЛ! 3:0!
Д. Собослаи
Пас отдал
К. Брэдли
65'
Желтая карточка
Д. Нуньес
47'
46'
Замена
К. Нкунку
️️️️
К. Галлахер
46'
Замена
М. Густо
️️️️
Б. Чилвел
46'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Н. Мадуэке
Пенальти не реализован!
Д. Нуньес
45'
+2
41'
Желтая карточка
А. Дисаси
ГОЛ! 2:0!
К. Брэдли
Пас отдал
Л. Диас
39'
35'
Желтая карточка
Б. Чилвел
33'
Желтая карточка
Э. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
Пас отдал
К. Брэдли
23'
11'
Желтая карточка
М. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
2
Джо Гомес
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ОП
8
Доминик Собослаи
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Луис Диас
ЛФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
20
Диогу Жота
РФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛП
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
17
Энцо Фернандес
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПП
10
Коул Палмер
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
4-1-2-3
1
Алиссон
2
Гомес
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
21
Джонс
14
Диас
29
Нуньес
20
Жота
4-1-4-1
1
Петрович
5
Дисаси
3
Силва
5
Бадьяшиль
33
Чилвел
25
Кайседо
20
Мадуэке
8
Галлахер
17
Фернандес
19
Стерлинг
10
Палмер
2
Гомес
3
Робертсон
3
Робертсон
2
Гомес
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
21
Джонс
8
Кларк
8
Кларк
21
Джонс
8
Собослаи
10
Эллиот
10
Эллиот
8
Собослаи
20
Жота
18
Гакпо
18
Гакпо
20
Жота
33
Чилвел
27
Густо
27
Густо
33
Чилвел
25
Кайседо
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
25
Кайседо
10
Палмер
22
Казадеи
22
Казадеи
10
Палмер
20
Мадуэке
27
Мудрик
27
Мудрик
20
Мадуэке
8
Галлахер
28
Нкунку
28
Нкунку
8
Галлахер
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Лукас Бергстрем
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
27
Армандо Броя
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
27
Армандо Броя
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ливерпуль - Челси
2
4
Всего ударов по воротам
28
4
Удары в створ
13
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
1
Нарушения
15
16
Офсайды
3
3
Количество передач
547
542
Сейвы
2
9
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
13
2
xG (ожидаемые голы)
2.94
0.56
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Новости команд
Все
Ливерпуль
Челси
Хаби Алонсо отреагировал на вызывающее интервью защитника «Челси» Фофана
14:56
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
Вчера, 15:05
Раскрыто, как Алонсо изменит стиль игры «Челси»
Вчера, 14:10
1
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:13
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
25 ноября
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Хаби Алонсо отреагировал на вызывающее интервью защитника «Челси» Фофана
14:56
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
Вчера, 15:05
Раскрыто, как Алонсо изменит стиль игры «Челси»
Вчера, 14:10
1
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:13
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
Вчера, 00:31
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+