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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 29 декабря 2013
Челси
29.12.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
17'
Э. Азар
34'
С. Это'О
4'
М. Шкртел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ливерпуль
90'
+5
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
Оскар
90'
+4
90'
Замена
К. Туре
️️️️
М. Сахо
90'
Травма
М. Сахо
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Это'О
86'
83'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Г. Джонсон
Желтая карточка
Г. Кэхилл
78'
60'
Замена
Б. Смит
️️️️
Д. Аллен
60'
Травма
Д. Аллен
Желтая карточка
Д. Луис
49'
Желтая карточка
Д. Терри
47'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Ф. Лэмпард
46'
40'
Желтая карточка
Г. Джонсон
ГОЛ! 2:1!
С. Это'О
Пас отдал
Оскар
34'
Замена
Э. Коул
️️️️
Б. Иванович
30'
Травма
Б. Иванович
30'
ГОЛ! 1:1!
Э. Азар
17'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Шкртел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
20
Бранислав Иванович
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Давид Луис
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
8
Оскар
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
22
Даниэль Аггер
(К)
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
20
Иванович
26
Терри
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
4
Луис
8
Лэмпард
8
Оскар
10
Азар
10
Виллиан
9
Это'О
4-2-1-2-1
22
Миньоле
8
Джонсон
37
Шкртел
12
Сахо
22
Аггер
7
Аллен
6
Лейва
14
Хендерсон
11
Коутиньо
19
Стерлинг
9
Суарес
20
Иванович
3
Коул
3
Коул
20
Иванович
8
Лэмпард
12
Оби Микел
12
Оби Микел
8
Лэмпард
9
Это'О
9
Торрес
9
Торрес
9
Это'О
7
Аллен
14
Смит
14
Смит
7
Аллен
12
Сахо
2
Туре
2
Туре
12
Сахо
8
Джонсон
10
Аспас
10
Аспас
8
Джонсон
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
32
Марк Шварцер
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Челси - Ливерпуль
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:25 (прямая)
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