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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 25 ноября 2017
Ливерпуль
25.11.2017, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Челси
65'
М. Салах
85'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Челси
Замена
С. Мане
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
89'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Ф. Коутиньо
89'
85'
ГОЛ! 1:1!
Виллиан
Пас отдал
Э. Азар
83'
Замена
Виллиан
️️️️
Д. Дзаппакоста
77'
Замена
Педро
️️️️
Т. Бакайоко
74'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Д. Дринкуотер
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Д. Старридж
66'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Эден Азар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
4-3-2-1
22
Миньоле
5
Морено
24
Клаван
32
Матип
2
Гомес
20
Милнер
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
11
Коутиньо
10
Салах
15
Старридж
3-4-1-1-1
1
Куртуа
77
Дзаппакоста
24
Кэхилл
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
8
Бакайоко
91
Канте
3
Алонсо
4
Дринкуотер
10
Азар
21
Мората
15
Старридж
23
Вейналдум
23
Вейналдум
15
Старридж
11
Коутиньо
10
Лаллана
10
Лаллана
11
Коутиньо
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мане
10
Мане
21
Окслэд-Чемберлен
77
Дзаппакоста
10
Виллиан
10
Виллиан
77
Дзаппакоста
4
Дринкуотер
4
Фабрегас
4
Фабрегас
4
Дринкуотер
8
Бакайоко
9
Педро
9
Педро
8
Бакайоко
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ливерпуль - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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