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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 27 февраля 2022
Челси
27.02.2022, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок лиги, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 10 : 11
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Челси - Ливерпуль
Замена
Кепа
️️️️
Э. Менди
119'
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Ковачич
106'
105'
+2
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
К. Хаверц
105'
+2
Желтая карточка
Н. Канте
99'
97'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Л. Диас
91'
Замена
И. Конате
️️️️
Ж. Матип
Желтая карточка
М. Ковачич
90'
80'
Замена
️️️️
Д. Хендерсон
80'
Замена
Д. Жота
️️️️
С. Мане
80'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Н. Кейта
Замена
Р. Лукаку
️️️️
М. Маунт
73'
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Пулишич
73'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
С. Аспиликуэта
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Менди
27
Чалоба
3
Силва
22
Рюдигер
3
Алонсо
91
Канте
3
Аспиликуэта
8
Ковачич
7
Маунт
11
Пулишич
29
Хаверц
4-1-2-3
1
Келлехер
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
6
Алькантара
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
14
Диас
16
Менди
13
Кепа
13
Кепа
16
Менди
3
Аспиликуэта
24
Джеймс
24
Джеймс
3
Аспиликуэта
8
Ковачич
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Маунт
9
Лукаку
9
Лукаку
7
Маунт
11
Пулишич
11
Вернер
11
Вернер
11
Пулишич
32
Матип
16
Конате
16
Конате
32
Матип
8
Кейта
8
Кейта
Кейта
20
Милнер
20
Милнер
Кейта
10
Мане
20
Жота
20
Жота
10
Мане
14
Диас
27
Ориги
27
Ориги
14
Диас
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
5
Маланг Сарр
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
5
Маланг Сарр
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Челси - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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