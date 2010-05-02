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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 02 мая 2010
Ливерпуль
02.05.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 2
Завершен
Челси
33'
Д. Дрогба
54'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Челси
+2
Замена
Д. Коул
️️️️
Н. Анелька
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
Ю. Жирков
️️️️
С. Калу
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
А. Аквилани
Замена
Д. Айяла
️️️️
Д. Каррагер
ГОЛ! 0:2!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Н. Анелька
Замена
Р. Бабел
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
М. Баллак
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрогба
Желтая карточка
Ф. Малуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
22
Даниэль Аггер
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛВ
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
11
Макси Родригес
ПВ
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
39
Николя Анелька
ЛВ
13
Флоран Малуда
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Саломон Калу
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
7
Давид Дежен
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
0
Деку
ЦП
12
Джо Коул
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
22
Аггер
23
Каррагер
16
Кириакос
14
Маскерано
20
Аквилани
6
Лейва
51
Бенаюн
8
Джеррард
11
Родригес
7
Кейт
4-3-2-1
1
Чех
26
Терри
33
Алекс
20
Иванович
3
Коул
13
Малуда
8
Лэмпард
13
Баллак
8
Калу
39
Анелька
11
Дрогба
23
Каррагер
4
Айяла
4
Айяла
23
Каррагер
11
Родригес
8
Бабел
8
Бабел
11
Родригес
20
Аквилани
89
Н'Гог
89
Н'Гог
20
Аквилани
8
Калу
18
Жирков
18
Жирков
8
Калу
39
Анелька
12
Коул
12
Коул
39
Анелька
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Пачеко
ПП
7
Давид Дежен
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
40
Энрике Илариу
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
0
Деку
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Пачеко
ПП
7
Давид Дежен
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
0
Деку
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Ливерпуль - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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