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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 28 августа 2021
Ливерпуль
28.08.2021, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Челси
45+5'
М. Салах (П)
22'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Челси
87'
Замена
Т. Чалоба
️️️️
Жоржиньо
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
86'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Хендерсон
75'
46'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Н. Канте
46'
Замена
Т. Силва
️️️️
К. Хаверц
45'
+5
Желтая карточка
Э. Менди
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Салах
45'
+5
45'
+3
Красная карточка
Р. Джеймс
45'
+3
Желтая карточка
А. Рюдигер
Замена
Д. Жота
️️️️
Р. Фирмино
43'
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Хаверц
Пас отдал
Р. Джеймс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
10
Мане
10
Эллиот
10
Салах
9
Фирмино
3-3-1-1-2
16
Менди
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
22
Рюдигер
24
Джеймс
91
Канте
3
Алонсо
21
Жоржиньо
7
Маунт
9
Лукаку
29
Хаверц
9
Фирмино
20
Жота
20
Жота
9
Фирмино
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
14
Хендерсон
6
Алькантара
6
Алькантара
14
Хендерсон
21
Жоржиньо
27
Чалоба
27
Чалоба
21
Жоржиньо
29
Хаверц
3
Силва
3
Силва
29
Хаверц
91
Канте
8
Ковачич
8
Ковачич
91
Канте
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Ливерпуль - Челси
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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