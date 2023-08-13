Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 13 августа 2023
Челси
13.08.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
37'
А. Дисаси
18'
Л. Диас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Ливерпуль
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Б. Чилвел
90'
89'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
Желтая карточка
Н. Джексон
85'
85'
Желтая карточка
И. Конате
Замена
Я. Матсен
️️️️
К. Чуквуэмека
81'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Р. Стерлинг
81'
77'
Замена
Б. Доук
️️️️
Л. Диас
77'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
М. Салах
Замена
М. Густо
️️️️
Р. Джеймс
76'
Травма
Р. Джеймс
75'
68'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
66'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Д. Жота
66'
Замена
К. Джонс
️️️️
К. Гакпо
ГОЛ! 1:1!
А. Дисаси
Пас отдал
Б. Чилвел
37'
Желтая карточка
Э. Фернандес
32'
32'
Желтая карточка
Д. Жота
18'
ГОЛ! 0:1!
Л. Диас
Пас отдал
М. Салах
Желтая карточка
К. Чуквуэмека
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
33
Бен Чилвел
ЛАЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПАЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЦФ
11
Николас Джексон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ОП
18
Коди Гакпо
ЦП
8
Доминик Собослаи
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
14
Луис Диас
ЛФ
20
Диогу Жота
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
27
Мало Густо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Андрей Сантос
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
11
Бен Доук
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-3-2-2
97
Санчес
6
Колуилл
3
Силва
5
Дисаси
33
Чилвел
17
Фернандес
24
Джеймс
17
Чуквуэмека
8
Галлахер
11
Джексон
19
Стерлинг
4-1-2-1-2
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
16
Конате
3
Робертсон
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
20
Жота
14
Диас
17
Чуквуэмека
22
Матсен
22
Матсен
17
Чуквуэмека
24
Джеймс
27
Густо
27
Густо
24
Джеймс
33
Чилвел
18
Угочукву
18
Угочукву
33
Чилвел
19
Стерлинг
27
Мудрик
27
Мудрик
19
Стерлинг
18
Гакпо
21
Джонс
21
Джонс
18
Гакпо
10
Салах
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Салах
14
Диас
11
Доук
11
Доук
14
Диас
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
13
Лукас Бергстрем
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
17
Андрей Сантос
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
17
Андрей Сантос
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Челси - Ливерпуль
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Челси
Ливерпуль
Хаби Алонсо отреагировал на вызывающее интервью защитника «Челси» Фофана
14:56
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
Вчера, 15:05
Раскрыто, как Алонсо изменит стиль игры «Челси»
Вчера, 14:10
1
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:13
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
Хаби Алонсо отреагировал на вызывающее интервью защитника «Челси» Фофана
14:56
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
Вчера, 15:05
Раскрыто, как Алонсо изменит стиль игры «Челси»
Вчера, 14:10
1
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:13
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
Вчера, 00:31
6
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
25 ноября
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+