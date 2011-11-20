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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 20 ноября 2011
Челси
20.11.2011, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
58'
Д. Старридж
32'
М. Родригес
87'
Г. Джонсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ливерпуль
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Л. Суарес
ГОЛ! 1:2!
Г. Джонсон
Пас отдал
Ч. Адам
Замена
Р. Мейрелеш
️️️️
Рамирес
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Дрогба
Желтая карточка
Б. Иванович
Замена
С. Даунинг
️️️️
М. Родригес
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
К. Беллами
Желтая карточка
Д. Кейт
Желтая карточка
Рамирес
ГОЛ! 1:1!
Д. Старридж
Пас отдал
Ф. Малуда
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Оби Микел
Желтая карточка
Д. Луис
ГОЛ! 0:1!
М. Родригес
Пас отдал
К. Беллами
Желтая карточка
Л. Лейва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПП
13
Флоран Малуда
ЛФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
(К)
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
4
Луис
8
Лэмпард
12
Оби Микел
7
Рамирес
64
Мата
13
Малуда
11
Дрогба
4-4-2
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
22
Аггер
21
Энрике
7
Кейт
16
Адам
6
Лейва
11
Родригес
9
Суарес
39
Беллами
7
Рамирес
14
Мейрелеш
14
Мейрелеш
7
Рамирес
12
Оби Микел
15
Старридж
15
Старридж
12
Оби Микел
11
Дрогба
9
Торрес
9
Торрес
11
Дрогба
11
Родригес
19
Даунинг
19
Даунинг
11
Родригес
39
Беллами
14
Хендерсон
14
Хендерсон
39
Беллами
9
Суарес
9
Кэрролл
9
Кэрролл
9
Суарес
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
Остались в запасе
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Челси - Ливерпуль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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