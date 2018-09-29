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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 29 сентября 2018
Челси
29.09.2018, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
25'
Э. Азар
89'
Д. Старридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ливерпуль
89'
ГОЛ! 1:1!
Д. Старридж
Пас отдал
Д. Шакири
86'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Милнер
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
81'
78'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Д. Хендерсон
77'
Желтая карточка
Д. Милнер
Замена
В. Мозес
️️️️
Виллиан
73'
66'
Замена
Д. Шакири
️️️️
М. Салах
Замена
А. Мората
️️️️
О. Жиру
65'
39'
Желтая карточка
С. Мане
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
Пас отдал
М. Ковачич
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Алонсо
4
Луис
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
91
Канте
21
Жоржиньо
8
Ковачич
10
Азар
10
Виллиан
9
Жиру
4-3-2-1
1
Алиссон
2
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
2
Гомес
3
Робертсон
14
Хендерсон
23
Вейналдум
20
Милнер
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
10
Виллиан
11
Мозес
11
Мозес
10
Виллиан
9
Жиру
21
Мората
21
Мората
9
Жиру
14
Хендерсон
8
Кейта
8
Кейта
14
Хендерсон
10
Салах
10
Шакири
10
Шакири
10
Салах
20
Милнер
15
Старридж
15
Старридж
20
Милнер
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Челси - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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