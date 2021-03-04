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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 04 марта 2021
Ливерпуль
04.03.2021, четверг, 23:15
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Челси
42'
М. Маунт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Челси
90'
+1
Замена
К. Хаверц
️️️️
Т. Вернер
81'
Замена
М. Ковачич
️️️️
М. Маунт
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Алькантара
80'
66'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Х. Зиеш
Замена
Д. Жота
️️️️
К. Джонс
62'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Салах
62'
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Маунт
Пас отдал
Н. Канте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
5
Кабак
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
6
Алькантара
23
Вейналдум
21
Джонс
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
3-3-2-1-1
16
Менди
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
22
Рюдигер
24
Джеймс
91
Канте
33
Чилвел
21
Жоржиньо
22
Зиеш
7
Маунт
11
Вернер
21
Джонс
20
Жота
20
Жота
21
Джонс
10
Салах
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
6
Алькантара
20
Милнер
20
Милнер
6
Алькантара
22
Зиеш
11
Пулишич
11
Пулишич
22
Зиеш
7
Маунт
8
Ковачич
8
Ковачич
7
Маунт
11
Вернер
29
Хаверц
29
Хаверц
11
Вернер
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
3
Неко Уильямс
ПЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
13
Адриан
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
3
Неко Уильямс
ПЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
13
Адриан
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Ливерпуль - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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