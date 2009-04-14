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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 14 апреля 2009
Челси
14.04.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
4 : 4
Завершен
Ливерпуль
51'
Д. Дрогба
57'
Алекс
76'
Ф. Лэмпард
89'
Ф. Лэмпард
19'
Ф. Аурелио
28'
Х. Алонсо (П)
82'
Л. Лейва
84'
Д. Кейт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ливерпуль
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Д. Дрогба
+3
ГОЛ! 4:4!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Н. Анелька
Замена
Р. Бабел
️️️️
А. Арбелоа
ГОЛ! 3:4!
Д. Кейт
Пас отдал
А. Риера
ГОЛ! 3:3!
Л. Лейва
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ! 3:2!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Д. Дрогба
Желтая карточка
А. Арбелоа
Желтая карточка
М. Шкртел
Замена
А. Риера
️️️️
Х. Маскерано
Желтая карточка
Э. Коул
Желтая карточка
Р. Карвалью
ГОЛ! 2:2!
Алекс
ГОЛ! 1:2!
Д. Дрогба
Пас отдал
Н. Анелька
Желтая карточка
Й. Бенаюн
Замена
Н. Анелька
️️️️
С. Калу
Желтая карточка
Б. Иванович
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Алонсо
19'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Аурелио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ЦП
8
Саломон Калу
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
0
Деку
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-1-4-1
1
Чех
3
Коул
33
Алекс
20
Иванович
6
Карвалью
2
Эссьен
13
Малуда
13
Баллак
8
Лэмпард
8
Калу
11
Дрогба
4-1-4-1
25
Рейна
5
Арбелоа
23
Каррагер
37
Шкртел
6
Аурелио
14
Маскерано
7
Кейт
6
Лейва
3
Алонсо
51
Бенаюн
9
Торрес
11
Дрогба
9
Ди Санто
9
Ди Санто
11
Дрогба
8
Калу
39
Анелька
39
Анелька
8
Калу
14
Маскерано
77
Риера
77
Риера
14
Маскерано
5
Арбелоа
8
Бабел
8
Бабел
5
Арбелоа
9
Торрес
89
Н'Гог
89
Н'Гог
9
Торрес
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
0
Деку
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
0
Деку
ЦП
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Челси - Ливерпуль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Луис Медина Канталехо
(Севилья)
Помощники судьи:
Хесус Кальво Гуадамуро
Роберто дель Паломар (оба - Испания)
Делегат:
Роберт Стеркс (Бельгия)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:30 (прямая); "НТВ+ Футбол" 00:40 (в записи)
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