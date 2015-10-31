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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 31 октября 2015
Челси
31.10.2015, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
4'
Рамирес
45+3'
Ф. Коутиньо
74'
Ф. Коутиньо
83'
К. Бентеке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ливерпуль
90'
+1
Замена
Д. Ловрен
️️️️
А. Лаллана
86'
Желтая карточка
К. Бентеке
83'
ГОЛ! 1:3!
К. Бентеке
Пас отдал
Д. Айб
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Аспиликуэта
76'
76'
Замена
Д. Айб
️️️️
Р. Фирмино
74'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
К. Бентеке
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Д. Оби Микел
70'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
66'
65'
Желтая карточка
Э. Джан
64'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Д. Милнер
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Э. Азар
59'
58'
Желтая карточка
Л. Лейва
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Р. Фирмино
Травма
К. Зума
37'
24'
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 1:0!
Рамирес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ЦП
8
Оскар
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
32
Марко Амелия
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
33
Джордон Айб
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-3-2-1
31
Бегович
26
Терри
24
Кэхилл
4
Зума
3
Аспиликуэта
12
Оби Микел
7
Рамирес
8
Оскар
10
Азар
10
Виллиан
19
Коста
4-1-2-2-1
22
Миньоле
17
Клайн
12
Сахо
37
Шкртел
5
Морено
23
Джан
20
Милнер
6
Лейва
10
Лаллана
11
Коутиньо
9
Фирмино
10
Азар
29
Кенеди
29
Кенеди
10
Азар
12
Оби Микел
4
Фабрегас
4
Фабрегас
12
Оби Микел
3
Аспиликуэта
9
Фалькао
9
Фалькао
3
Аспиликуэта
10
Лаллана
6
Ловрен
6
Ловрен
10
Лаллана
9
Фирмино
33
Айб
33
Айб
9
Фирмино
20
Милнер
20
Бентеке
20
Бентеке
20
Милнер
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
32
Марко Амелия
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
1
Адам Богдан
ВР
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
1
Адам Богдан
ВР
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Челси - Ливерпуль
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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