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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Челси
Ливерпуль - Челси: обзор матча 01 февраля 2009
Ливерпуль
01.02.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Челси
89'
Ф. Торрес
90+5'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Челси
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Ф. Торрес
+5
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Й. Бенаюн
+5
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Ф. Аурелио
Замена
М. Стох
️️️️
С. Калу
Замена
Р. Бабел
️️️️
Х. Маскерано
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
А. Риера
Желтая карточка
С. Джеррард
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Н. Анелька
Замена
Деку
️️️️
Ф. Малуда
Красная карточка
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Травма
С. Калу
Желтая карточка
Х. Алонсо
Желтая карточка
Э. Коул
Желтая карточка
Х. Маскерано
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
39
Николя Анелька
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
13
Михаэль Баллак
ПП
8
Саломон Калу
ПВ
13
Флоран Малуда
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
51
Йосси Бенаюн
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
0
Деку
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
4-4-1-1
25
Рейна
6
Аурелио
23
Каррагер
37
Шкртел
5
Арбелоа
77
Риера
14
Маскерано
3
Алонсо
7
Кейт
8
Джеррард
9
Торрес
4-3-2-1
1
Чех
3
Босингва
33
Алекс
26
Терри
3
Коул
13
Баллак
12
Оби Микел
8
Лэмпард
8
Калу
39
Анелька
13
Малуда
77
Риера
51
Бенаюн
51
Бенаюн
77
Риера
9
Торрес
89
Н'Гог
89
Н'Гог
9
Торрес
14
Маскерано
8
Бабел
8
Бабел
14
Маскерано
13
Малуда
0
Деку
0
Деку
13
Малуда
8
Калу
17
Стох
17
Стох
8
Калу
39
Анелька
11
Дрогба
11
Дрогба
39
Анелька
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Ливерпуль - Челси
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Райли
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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