Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Йоан Гуффран - статистика

Завершил карьеру
25 мая 1986 (40)
#94 | Нападающий
177 см | 72 кг
Франция | Гваделупа
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ньюкасл
38
5
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ньюкасл
3 : 0
07.05.2017
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Кардифф
0 : 2
28.04.2017
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ньюкасл
4 : 1
24.04.2017
Престон
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ипсвич Таун
3 : 1
17.04.2017
Ньюкасл
61' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ньюкасл
1 : 1
14.04.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
08.04.2017
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ньюкасл
1 : 0
05.04.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ньюкасл
2 : 1
01.04.2017
Уиган Атлетик
1' - 70'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
18.03.2017
Ньюкасл
1' - 82'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Рединг
0 : 0
07.03.2017
Ньюкасл
1' - 69'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
04.03.2017
Ньюкасл
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Брайтон
1 : 2
28.02.2017
Ньюкасл
1' - 82'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ньюкасл
2 : 2
25.02.2017
Бристоль Сити
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ньюкасл
2 : 0
20.02.2017
Астон Вилла
1' - 89'
42'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Норвич Сити
2 : 2
14.02.2017
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
11.02.2017
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ньюкасл
1 : 0
04.02.2017
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ньюкасл
2 : 2
01.02.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ньюкасл
4 : 0
21.01.2017
Ротерхэм
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Брентфорд
1 : 2
14.01.2017
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Блэкберн
1 : 0
02.01.2017
Ньюкасл
1' - 85'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ньюкасл
3 : 1
30.12.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ньюкасл
0 : 1
26.12.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бертон Альбион
1 : 2
17.12.2016
Ньюкасл
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
14.12.2016
Ньюкасл
1' - 90'
78'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ньюкасл
4 : 0
10.12.2016
Бирмингем Сити
1' - 70'
47'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
02.12.2016
Ньюкасл
1' - 77'
53'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ньюкасл
0 : 1
26.11.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Лидс
0 : 2
20.11.2016
Ньюкасл
1' - 76'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ньюкасл
2 : 1
05.11.2016
Кардифф
1' - 72'
45'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 2
29.10.2016
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ньюкасл
3 : 0
22.10.2016
Ипсвич Таун
1' - 75'
2'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Барнсли
0 : 2
18.10.2016
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ньюкасл
3 : 1
15.10.2016
Брентфорд
1' - 84'
26'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ротерхэм
0 : 1
01.10.2016
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ньюкасл
4 : 3
28.09.2016
Норвич Сити
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
24.09.2016
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ньюкасл
0 : 2
17.09.2016
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 6
13.09.2016
Ньюкасл
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Дерби Каунти
0 : 2
10.09.2016
Ньюкасл
1' - 73'
20'
60'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ньюкасл
2 : 0
27.08.2016
Брайтон
1' - 88'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бристоль Сити
0 : 1
20.08.2016
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ньюкасл
4 : 1
17.08.2016
Рединг
1' - 84'
20'
Главные новости
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
Пономарев – Акинфееву: «Время ушло, надо пожалеть себя»
10:38
Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
В ЦСКА сказали, подпишут ли свободного агента
09:47
Ловчев – Карпину: «Что ты такого сделал как тренер?»
09:39
6
Ловчев оценил количество договорных матчей в РПЛ
09:10
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
6
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
2
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+