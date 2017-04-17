Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Ньюкасл
Ипсвич Таун - Ньюкасл: обзор матча 17 апреля 2017
Ипсвич Таун
17.04.2017, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
3 : 1
Завершен
Ньюкасл
42'
Ф. Сирс
69'
Д. МакГолдрик
90+3'
Э. Хьюс
62'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Ньюкасл
ГОЛ! 3:1!
Э. Хьюс
Пас отдал
Б. Питман
90'
+3
Замена
Б. Питман
️️️️
Т. Лоуренс
89'
Замена
Т. Смит
️️️️
Д. МакГолдрик
86'
82'
Замена
А. Митрович
️️️️
М. Ритчи
78'
Замена
Х. Гамес
️️️️
Д. Йедлин
Замена
Д. Эммануэль
️️️️
М. Кенлок
77'
ГОЛ! 2:1!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Ф. Сирс
69'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
65'
62'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
К. Атсу
61'
Замена
Й. Гуффран
️️️️
А. Хэйден
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
60'
50'
Желтая карточка
А. Хэйден
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сирс
Пас отдал
Т. Лоуренс
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
44
Эмир Хьюс
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
ПП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Фредди Сирс
РФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
8
Тумани Дьягурага
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
4-3-1-2
33
Биалковски
30
Кенлок
4
Чамберс
6
Берра
12
Спенс
44
Хьюс
8
Скьюз
18
Уорд
10
Лоуренс
17
МакГолдрик
20
Сирс
3-2-3-1-1
1
Дарлоу
24
Ласселлс
2
Йедлин
4
Хэнли
30
Ритчи
14
Дамметт
17
Диаме
14
Хэйден
26
Шелви
30
Атсу
9
Мерфи
17
МакГолдрик
15
Смит
15
Смит
17
МакГолдрик
30
Кенлок
29
Эммануэль
29
Эммануэль
30
Кенлок
10
Лоуренс
11
Питман
11
Питман
10
Лоуренс
2
Йедлин
18
Гамес
18
Гамес
2
Йедлин
30
Ритчи
9
Митрович
9
Митрович
30
Ритчи
14
Хэйден
94
Гуффран
94
Гуффран
14
Хэйден
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Ньюкасл
38
Майкл Кроу
ВР
8
Тумани Дьягурага
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
33
Роб Эллиот
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
8
Тумани Дьягурага
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ипсвич Таун - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Портмен Роуд
Новости команд
Все
Ипсвич Таун
Ньюкасл
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
10:14
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
10:14
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+