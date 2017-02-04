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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Дерби Каунти
Ньюкасл - Дерби Каунти: обзор матча 04 февраля 2017
Ньюкасл
04.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
27'
М. Ритчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Дерби Каунти
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
Й. Гуффран
90'
Желтая карточка
М. Ритчи
86'
Замена
С. Амеоби
️️️️
А. Митрович
84'
Желтая карточка
П. Дамметт
82'
79'
Желтая карточка
Ж. де Сар
76'
Замена
И. Анья
️️️️
Б. Джонсон
64'
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Расселл
Замена
А. Перес
️️️️
А. Хэйден
49'
45'
Замена
Ж. де Сар
️️️️
К. Брайсон
ГОЛ! 1:0!
М. Ритчи
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
94
Йоан Гуффран
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЛП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ПП
77
Джонни Расселл
ЛФ
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Пол Уорн
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
3-2-4-1
1
Дарлоу
26
Кларк
4
Хэнли
2
Йедлин
14
Дамметт
30
Ритчи
94
Гуффран
26
Шелви
14
Хэйден
17
Диаме
9
Митрович
3-4-3
33
Карсон
22
Бэйрд
36
Кио
15
Пирс
19
Баттерфилд
4
Джонсон
29
Ольссон
7
Брайсон
10
Инс
10
Бент
77
Расселл
94
Гуффран
24
Ласселлс
24
Ласселлс
94
Гуффран
14
Хэйден
22
Перес
22
Перес
14
Хэйден
9
Митрович
10
Амеоби
10
Амеоби
9
Митрович
7
Брайсон
4
де Сар
4
де Сар
7
Брайсон
77
Расселл
9
Камара
9
Камара
77
Расселл
4
Джонсон
21
Анья
21
Анья
4
Джонсон
Остались в запасе
Ньюкасл
Дерби Каунти
33
Роб Эллиот
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ньюкасл - Дерби Каунти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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