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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ньюкасл
Хаддерсфилд Таун - Ньюкасл: обзор матча 04 марта 2017
Хаддерсфилд Таун
04.03.2017, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 3
Завершен
Ньюкасл
72'
А. Муй (П)
10'
М. Ритчи (П)
32'
Д. Мерфи
90+1'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ньюкасл
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Д. Гэйл
Замена
К. Куанер
️️️️
К. Лев
86'
81'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
К. Атсу
72'
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Д. Коулбэк
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Муй
72'
66'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Д. Хогг
️️️️
Ф. Биллинг
66'
61'
Желтая карточка
Д. Шелви
46'
Желтая карточка
К. Кларк
45'
Желтая карточка
В. Анита
Замена
Д. Коулмэн
️️️️
Д. Уорд
45'
35'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
Желтая карточка
К. Шиндлер
33'
32'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мерфи
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Ритчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
37
Исайя Браун
АП
8
Филип Биллинг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
23
Колин Куанер
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
4-3-2-1
12
Уорд
15
Лев
26
Шиндлер
44
Хефеле
2
Смит
13
Муй
3
ван Ла Парра
8
Биллинг
37
Браун
10
Качунга
21
Уэллс
4-4-1-1
1
Дарлоу
30
Ритчи
24
Ласселлс
26
Кларк
14
Дамметт
17
Диаме
4
Коулбэк
26
Шелви
6
Анита
30
Атсу
9
Мерфи
12
Уорд
1
Коулмэн
1
Коулмэн
12
Уорд
8
Биллинг
6
Хогг
6
Хогг
8
Биллинг
15
Лев
23
Куанер
23
Куанер
15
Лев
30
Атсу
2
Йедлин
2
Йедлин
30
Атсу
9
Мерфи
34
Гэйл
34
Гэйл
9
Мерфи
4
Коулбэк
94
Гуффран
94
Гуффран
4
Коулбэк
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ньюкасл
5
Марк Хадсон
ЦЗ
19
Джек Пэйн
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
5
Марк Хадсон
ЦЗ
19
Джек Пэйн
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ньюкасл
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Джон Смит'с
Где смотреть матч:
"Евроспорт 1"
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