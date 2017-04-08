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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Ньюкасл
Шеффилд Уэнсдэй - Ньюкасл: обзор матча 08 апреля 2017
Шеффилд Уэнсдэй
08.04.2017, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 41 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
59'
Т. Лис
68'
С. Флетчер
88'
Д. Шелви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Ньюкасл
88'
ГОЛ! 2:1!
Д. Шелви
78'
Замена
А. Митрович
️️️️
М. Ритчи
Замена
Ж. Семеду
️️️️
Р. Уоллес
73'
72'
Замена
К. Атсу
️️️️
М. Диаме
Желтая карточка
Р. Уоллес
70'
ГОЛ! 2:0!
С. Флетчер
Пас отдал
Д. Пудил
68'
ГОЛ! 1:0!
Т. Лис
Пас отдал
Р. Уоллес
59'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Г. Хупер
58'
45'
Желтая карточка
М. Диаме
Замена
В. Сассо
️️️️
Г. Ловенс
45'
29'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Гэйл
Желтая карточка
Б. Беннэн
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
3-2-3-2
27
Вествуд
3
Рич
4
Ловенс
36
Пудил
12
Лис
32
Хант
10
Беннэн
3
Джонс
23
Уоллес
88
Хупер
26
Флетчер
4-3-3
1
Дарлоу
30
Ритчи
24
Ласселлс
99
Мбемба
14
Дамметт
26
Шелви
17
Диаме
6
Анита
34
Гэйл
94
Гуффран
22
Перес
23
Уоллес
29
Семеду
29
Семеду
23
Уоллес
4
Ловенс
23
Сассо
23
Сассо
4
Ловенс
88
Хупер
29
Роудс
29
Роудс
88
Хупер
17
Диаме
30
Атсу
30
Атсу
17
Диаме
34
Гэйл
9
Мерфи
9
Мерфи
34
Гэйл
30
Ритчи
9
Митрович
9
Митрович
30
Ритчи
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Ньюкасл
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Хиллсбро
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