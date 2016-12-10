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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Бирмингем Сити
Ньюкасл - Бирмингем Сити: обзор матча 10 декабря 2016
Ньюкасл
10.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
4 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
18'
Д. Гэйл
24'
Д. Гэйл
47'
Й. Гуффран
77'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Бирмингем Сити
Замена
А. Лазаар
️️️️
А. Хэйден
82'
Замена
А. Митрович
️️️️
Д. Гэйл
79'
ГОЛ! 4:0!
Д. Гэйл
Пас отдал
Д. Шелви
77'
Желтая карточка
А. Хэйден
75'
Замена
К. Атсу
️️️️
Й. Гуффран
70'
Желтая карточка
М. Ритчи
59'
ГОЛ! 3:0!
Й. Гуффран
Пас отдал
Д. Гэйл
47'
45'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Г. Стюарт
45'
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
Р. Теше
32'
Желтая карточка
Р. Теше
ГОЛ! 2:0!
Д. Гэйл
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гэйл
Пас отдал
М. Диаме
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
34
Чарли Адамс
АП
8
Роберт Теше
ПП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
10
Рис Браун
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-4-2
1
Дарлоу
30
Ритчи
24
Ласселлс
26
Кларк
14
Дамметт
6
Анита
26
Шелви
14
Хэйден
17
Диаме
94
Гуффран
34
Гэйл
4-2-1-3
29
Кушчак
2
Когли
5
Шоттон
5
Моррисон
17
Гроундс
8
Теше
25
Глисон
34
Адамс
11
Коттерилл
21
Стюарт
8
Дональдсон
14
Хэйден
33
Лазаар
33
Лазаар
14
Хэйден
94
Гуффран
30
Атсу
30
Атсу
94
Гуффран
34
Гэйл
9
Митрович
9
Митрович
34
Гэйл
8
Теше
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
8
Теше
21
Стюарт
10
Юткевич
10
Юткевич
21
Стюарт
Остались в запасе
Ньюкасл
Бирмингем Сити
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
10
Рис Браун
ЦП
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
10
Рис Браун
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ньюкасл - Бирмингем Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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