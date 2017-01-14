Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Ньюкасл
Брентфорд - Ньюкасл: обзор матча 14 января 2017
Брентфорд
14.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
52'
Л. Вибе
20'
Д. Гэйл
79'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Ньюкасл
Замена
Д. Кларк
️️️️
Р. Сойерс
90'
+1
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Д. Иган
87'
Желтая карточка
Л. Вибе
81'
Замена
Хота
️️️️
Д. МакИкран
80'
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мерфи
Пас отдал
А. Перес
72'
Замена
Г. Хэнли
️️️️
В. Анита
62'
Замена
В. Анита
️️️️
А. Хэйден
ГОЛ! 1:1!
Л. Вибе
52'
31'
Желтая карточка
П. Дамметт
28'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Гэйл
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гэйл
Пас отдал
А. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
39
Том Филд
ЛП
14
Роман Сойерс
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
АП
2
Максим Колен
ПП
Главный тренер
Дин Смит
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
24
Хота
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
3-5-2
25
Бентли
6
Дин
6
Бьелланд
15
Иган
39
Филд
26
Вибе
23
Йеннарис
18
Вудс
2
Колен
14
Сойерс
16
МакИкран
3-2-2-3
1
Дарлоу
26
Кларк
24
Ласселлс
2
Йедлин
30
Ритчи
14
Дамметт
14
Хэйден
4
Коулбэк
34
Гэйл
22
Перес
94
Гуффран
16
МакИкран
24
Хота
24
Хота
16
МакИкран
14
Сойерс
36
Кларк
36
Кларк
14
Сойерс
15
Иган
33
Хофманн
33
Хофманн
15
Иган
Анита
4
Хэнли
4
Хэнли
Анита
14
Хэйден
6
Анита
6
Анита
14
Хэйден
34
Гэйл
9
Мерфи
9
Мерфи
34
Гэйл
Остались в запасе
Брентфорд
Ньюкасл
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
25
Скотт Хоган
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
26
Матс Селс
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
25
Скотт Хоган
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Брентфорд - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Гриффин Парк
Новости команд
Все
Брентфорд
Ньюкасл
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+