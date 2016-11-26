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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Блэкберн
Ньюкасл - Блэкберн: обзор матча 26 ноября 2016
Ньюкасл
26.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
0 : 1
Завершен
Блэкберн
75'
Ч. Малгрю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Блэкберн
90'
+1
Желтая карточка
Б. Маршалл
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Ч. Мбемба
85'
Желтая карточка
А. Хэйден
82'
75'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Малгрю
Пас отдал
Л. Фини
67'
Желтая карточка
Д. Лоу
62'
Замена
М. Эмнес
️️️️
С. Галлахер
Замена
П. Дамметт
️️️️
Х. Гамес
55'
24'
Желтая карточка
К. Конвэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
24
Лиэм Фини
ПП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Дарлоу
99
Мбемба
26
Кларк
2
Йедлин
30
Ритчи
18
Гамес
26
Шелви
14
Хэйден
30
Атсу
9
Митрович
22
Перес
3-1-3-3
23
Стил
4
Малгрю
30
Эванс
33
Уильямс
16
Лоу
24
Фини
10
Маршалл
26
Ленихэн
12
Грэм
20
Галлахер
32
Конвэй
18
Гамес
14
Дамметт
14
Дамметт
18
Гамес
99
Мбемба
34
Гэйл
34
Гэйл
99
Мбемба
20
Галлахер
11
Эмнес
11
Эмнес
20
Галлахер
Остались в запасе
Ньюкасл
Блэкберн
26
Матс Селс
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
24
Райан Ньямб
ПЗ
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Остались в запасе
24
Райан Ньямб
ПЗ
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Ньюкасл - Блэкберн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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