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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ньюкасл
Бристоль Сити - Ньюкасл: обзор матча 20 августа 2016
Бристоль Сити
20.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
19'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Ньюкасл
88'
Замена
Р. Ааронс
️️️️
Д. Гэйл
87'
Замена
Д. Шелви
️️️️
А. Хэйден
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Т. Абрахам
72'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
С. Голбоурн
64'
63'
Замена
А. Перес
️️️️
М. Диаме
Желтая карточка
М. Литтл
55'
Желтая карточка
Л. Томлин
45'
Желтая карточка
Л. Фримен
33'
Замена
М. Литтл
️️️️
А. Мэтьюз
21'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гэйл
Пас отдал
М. Диаме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
15
Люк Фримен
АП
14
Бобби Рид
АП
17
Ли Томлин
АП
19
Гари О'Нил
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Джейми Стерри
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
4-1-3-2
12
О'Доннелл
13
Голбоурн
44
Флинт
2
Мэтьюз
32
Магнуссон
19
О'Нил
15
Фримен
17
Томлин
14
Рид
18
Абрахам
26
Коджиа
4-4-2
26
Селс
24
Ласселлс
26
Кларк
99
Мбемба
30
Ритчи
6
Анита
14
Хэйден
4
Коулбэк
17
Диаме
34
Гэйл
94
Гуффран
2
Мэтьюз
2
Литтл
2
Литтл
2
Мэтьюз
13
Голбоурн
47
О'Доуда
47
О'Доуда
13
Голбоурн
18
Абрахам
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
18
Абрахам
34
Гэйл
17
Ааронс
17
Ааронс
34
Гэйл
14
Хэйден
26
Шелви
26
Шелви
14
Хэйден
17
Диаме
22
Перес
22
Перес
17
Диаме
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ньюкасл
1
Макс О'Лири
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Джейми Стерри
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Джейми Стерри
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Бристоль Сити - Ньюкасл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
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Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Эштон Гэйт
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