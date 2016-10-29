Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ньюкасл
Престон - Ньюкасл: обзор матча 29 октября 2016
Престон
29.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
90'
Д. Бэкфорд
59'
А. Митрович
71'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Ньюкасл
90'
+7
Желтая карточка
К. Дарлоу
90'
Замена
Г. Хэнли
️️️️
Д. Йедлин
90'
Замена
К. Атсу
️️️️
М. Ритчи
ГОЛ! 1:2!
Д. Бэкфорд
Пас отдал
Г. Каннингэм
90'
89'
Желтая карточка
М. Ритчи
86'
Замена
А. Перес
️️️️
А. Митрович
Замена
М. Вермийл
️️️️
К. Робинсон
86'
84'
Желтая карточка
А. Митрович
Замена
С. Макиенок
️️️️
Д. Хагилл
83'
76'
Желтая карточка
А. Хэйден
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Б. Прингл
72'
71'
ГОЛ! 0:2!
А. Митрович
Желтая карточка
Д. Джонсон
64'
Желтая карточка
Б. Пирсон
64'
Желтая карточка
К. Робинсон
61'
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
18
Бен Прингл
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
24
Симон Макиенок
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
4-4-2
12
Максвелл
8
Каннингэм
5
Кларк
3
Райт
15
Баптисте
12
Галлахер
4
Пирсон
14
Джонсон
18
Прингл
9
Хагилл
47
Робинсон
3-2-3-2
1
Дарлоу
26
Кларк
24
Ласселлс
2
Йедлин
30
Ритчи
14
Дамметт
17
Диаме
14
Хэйден
26
Шелви
9
Митрович
94
Гуффран
47
Робинсон
2
Вермийл
2
Вермийл
47
Робинсон
9
Хагилл
24
Макиенок
24
Макиенок
9
Хагилл
18
Прингл
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
18
Прингл
2
Йедлин
4
Хэнли
4
Хэнли
2
Йедлин
30
Ритчи
30
Атсу
30
Атсу
30
Ритчи
9
Митрович
22
Перес
22
Перес
9
Митрович
Остались в запасе
Престон
Ньюкасл
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
26
Матс Селс
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
9
Ион Дойл
РФ
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Престон - Ньюкасл
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
Все
Престон
Ньюкасл
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+