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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Ипсвич Таун
Ньюкасл - Ипсвич Таун: обзор матча 22 октября 2016
Ньюкасл
22.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
3 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
2'
А. Перес
73'
А. Перес
78'
М. Ритчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Ипсвич Таун
Желтая карточка
П. Дамметт
86'
83'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Ф. Сирс
Замена
А. Хэйден
️️️️
Д. Шелви
83'
Замена
А. Митрович
️️️️
Д. Гэйл
79'
ГОЛ! 3:0!
М. Ритчи
Пас отдал
А. Перес
78'
Замена
К. Атсу
️️️️
Й. Гуффран
75'
ГОЛ! 2:0!
А. Перес
Пас отдал
М. Ритчи
73'
45'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Л. Бест
45'
Замена
Д. Эммануэль
️️️️
Й. Кнудсен
41'
Желтая карточка
Й. Кнудсен
Желтая карточка
Д. Коулбэк
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Перес
Пас отдал
Й. Гуффран
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Конор Грант
ЦП
18
Грант Уорд
АП
22
Джонатан Дуглас
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
3-2-2-3
1
Дарлоу
26
Кларк
24
Ласселлс
2
Йедлин
14
Дамметт
30
Ритчи
4
Коулбэк
26
Шелви
34
Гэйл
22
Перес
94
Гуффран
4-2-2-2
33
Биалковски
6
Берра
3
Кнудсен
4
Чамберс
4
Уэбстер
22
Дуглас
8
Грант
18
Уорд
10
Лоуренс
9
Бест
20
Сирс
26
Шелви
14
Хэйден
14
Хэйден
26
Шелви
94
Гуффран
30
Атсу
30
Атсу
94
Гуффран
34
Гэйл
9
Митрович
9
Митрович
34
Гэйл
3
Кнудсен
29
Эммануэль
29
Эммануэль
3
Кнудсен
20
Сирс
10
Уильямс
10
Уильямс
20
Сирс
9
Бест
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
9
Бест
Остались в запасе
Ньюкасл
Ипсвич Таун
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Дин Геркен
ВР
17
Кевин Брю
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
17
Кевин Брю
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Ньюкасл - Ипсвич Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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