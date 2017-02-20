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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Астон Вилла
Ньюкасл - Астон Вилла: обзор матча 20 февраля 2017
Ньюкасл
20.02.2017, понедельник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
42'
Й. Гуффран
59'
Х. Лэнсбери (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Астон Вилла
Замена
К. Атсу
️️️️
Й. Гуффран
89'
83'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Д. Коджиа
82'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Б. Бьярнасон
71'
Замена
А. Адома
️️️️
М. Йединак
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Х. Лэнсбери
59'
ГОЛ! 1:0!
Й. Гуффран
42'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
37'
Желтая карточка
Д. Шелви
34'
Замена
А. Митрович
️️️️
Д. Гэйл
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
94
Йоан Гуффран
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
26
Джонатан Коджиа
ЛП
15
Майл Йединак
ОП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
3-2-4-1
1
Дарлоу
2
Йедлин
24
Ласселлс
26
Кларк
14
Дамметт
30
Ритчи
94
Гуффран
26
Шелви
4
Коулбэк
17
Диаме
34
Гэйл
4-1-4-1
26
Джонстон
21
Хаттон
4
Элфик
17
Честер
3
Тэйлор
15
Йединак
8
Бьярнасон
14
Хурихейн
23
Лэнсбери
26
Коджиа
25
Хоган
94
Гуффран
30
Атсу
30
Атсу
94
Гуффран
34
Гэйл
9
Митрович
9
Митрович
34
Гэйл
8
Бьярнасон
20
Гарднер
20
Гарднер
8
Бьярнасон
26
Коджиа
10
Бакуна
10
Бакуна
26
Коджиа
15
Йединак
37
Адома
37
Адома
15
Йединак
Остались в запасе
Ньюкасл
Астон Вилла
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ньюкасл - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
Евроспорт 1
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