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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Ньюкасл
Дерби Каунти - Ньюкасл: обзор матча 10 сентября 2016
Дерби Каунти
10.09.2016, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 6 тур
0 : 2
Завершен
Ньюкасл
20'
Й. Гуффран
90+1'
Д. Йедлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Ньюкасл
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Йедлин
88'
Замена
А. Хэйден
️️️️
М. Диаме
Замена
Д. Бент
️️️️
Д. Шекелл
88'
Замена
Т. Инс
️️️️
И. Анья
78'
76'
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Гэйл
75'
Желтая карточка
Д. Гэйл
73'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
Й. Гуффран
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
Д. Уилсон
65'
60'
Желтая карточка
Й. Гуффран
24'
Желтая карточка
Д. Шелви
20'
ГОЛ! 0:1!
Й. Гуффран
Пас отдал
Д. Шелви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
21
Икечи Анья
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
77
Джонни Расселл
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
3-5-2
33
Карсон
29
Кристи
5
Шекелл
36
Кио
21
Анья
19
Хьюз
7
Брайсон
29
Ольссон
77
Расселл
21
Уилсон
11
Выдра
4-4-2
26
Селс
30
Ритчи
99
Мбемба
24
Ласселлс
14
Дамметт
4
Коулбэк
26
Шелви
17
Диаме
6
Анита
34
Гэйл
94
Гуффран
21
Анья
10
Инс
10
Инс
21
Анья
5
Шекелл
10
Бент
10
Бент
5
Шекелл
21
Уилсон
9
Блекмэн
9
Блекмэн
21
Уилсон
94
Гуффран
2
Йедлин
2
Йедлин
94
Гуффран
17
Диаме
14
Хэйден
14
Хэйден
17
Диаме
34
Гэйл
22
Перес
22
Перес
34
Гэйл
Остались в запасе
Дерби Каунти
Ньюкасл
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Дерби Каунти - Ньюкасл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Прайд Парк
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