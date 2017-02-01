Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 01 февраля 2017
Ньюкасл
01.02.2017, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
1'
Д. Шелви
54'
М. Ритчи
44'
К. Вашингтон
90'
К. Кларк (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс
90'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
К. Кларк
Желтая карточка
М. Ритчи
89'
Замена
М. Диаме
️️️️
А. Перес
86'
74'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Д. Макки
Замена
С. Амеоби
️️️️
Д. Мерфи
66'
ГОЛ! 2:1!
М. Ритчи
54'
44'
ГОЛ! 1:1!
К. Вашингтон
40'
Желтая карточка
Д. Перч
ГОЛ! 1:0!
Д. Шелви
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
94
Йоан Гуффран
ЛП
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
2
Дарнелл Ферлонг
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
25
Казенга Луалуа
ЛВ
24
Джордан Кузинс
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
3-2-3-2
1
Дарлоу
26
Кларк
24
Ласселлс
2
Йедлин
30
Ритчи
14
Дамметт
94
Гуффран
26
Шелви
14
Хэйден
9
Мерфи
22
Перес
3-2-3-1-1
12
Смитис
24
Перч
5
Онуоха
6
Линч
18
Мэннинг
21
Бидуэлл
2
Ферлонг
21
Луонго
12
Макки
22
Вшолек
14
Вашингтон
22
Перес
17
Диаме
17
Диаме
22
Перес
9
Мерфи
10
Амеоби
10
Амеоби
9
Мерфи
12
Макки
25
Луалуа
25
Луалуа
12
Макки
Остались в запасе
Ньюкасл
Куинз Парк Рейнджерс
26
Матс Селс
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Куинз Парк Рейнджерс
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+