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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Ньюкасл
Бертон Альбион - Ньюкасл: обзор матча 17 декабря 2016
Бертон Альбион
17.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
20'
Л. Дайер
16'
Д. Гэйл
34'
М. Диаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Ньюкасл
Замена
У. Миллер
️️️️
М. Палмер
89'
85'
Замена
Й. Гуффран
️️️️
М. Ритчи
Замена
Д. Уорд
️️️️
Л. Экинс
78'
56'
Желтая карточка
А. Хэйден
Желтая карточка
Д. Ирвин
45'
+3
34'
ГОЛ! 1:2!
М. Диаме
Пас отдал
Д. Гэйл
Желтая карточка
Т. Нэйлор
21'
ГОЛ! 1:1!
Л. Дайер
Пас отдал
Д. Брэйфорд
20'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гэйл
Пас отдал
М. Ритчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
16
Мэтт Палмер
АП
2
Джон Брэйфорд
ПП
7
Лукас Экинс
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
31
Уильям Миллер
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
3-4-1-2
33
МакЛафлин
5
МакФадзин
4
Моузиньо
4
Нэйлор
22
Дайер
36
Ирвин
14
МакКрори
2
Брэйфорд
16
Палмер
8
О'Грэди
7
Экинс
3-2-3-1-1
1
Дарлоу
24
Ласселлс
2
Йедлин
26
Кларк
30
Ритчи
14
Дамметт
17
Диаме
14
Хэйден
26
Шелви
30
Атсу
34
Гэйл
16
Палмер
31
Миллер
31
Миллер
16
Палмер
7
Экинс
16
Уорд
16
Уорд
7
Экинс
30
Ритчи
94
Гуффран
94
Гуффран
30
Ритчи
Остались в запасе
Бертон Альбион
Ньюкасл
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
10
Маркус Харнесс
ПВ
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Бертон Альбион - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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