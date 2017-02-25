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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Бристоль Сити
Ньюкасл - Бристоль Сити: обзор матча 25 февраля 2017
Ньюкасл
25.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 2
Завершен
Бристоль Сити
59'
К. Смит (АГ)
82'
К. Кларк
11'
А. Уилбрахам
21'
Д. Коттерилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Бристоль Сити
90'
+2
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Д. Коттерилл
82'
Замена
М. Пак
️️️️
К. Смит
ГОЛ! 2:2!
К. Кларк
Пас отдал
М. Ритчи
82'
Замена
Й. Гуффран
️️️️
А. Перес
79'
71'
Замена
Х. Магнуссон
️️️️
Д. Брайан
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
К. Смит
59'
Замена
М. Диаме
️️️️
Д. Коулбэк
58'
51'
Желтая карточка
А. Уилбрахам
21'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коттерилл
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Уилбрахам
Пас отдал
Г. О'Нил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бристоль Сити
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Кори Смит
ПП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Дарлоу
26
Кларк
24
Ласселлс
2
Йедлин
30
Ритчи
14
Дамметт
4
Коулбэк
26
Шелви
30
Атсу
9
Митрович
22
Перес
4-3-1-2
13
Гифер
26
Винер
44
Флинт
3
Райт
23
Брайан
8
Смит
47
О'Доуда
19
О'Нил
14
Рид
18
Уилбрахам
11
Коттерилл
4
Коулбэк
17
Диаме
17
Диаме
4
Коулбэк
22
Перес
94
Гуффран
94
Гуффран
22
Перес
23
Брайан
32
Магнуссон
32
Магнуссон
23
Брайан
11
Коттерилл
13
Хегелер
13
Хегелер
11
Коттерилл
8
Смит
7
Пак
7
Пак
8
Смит
Остались в запасе
Ньюкасл
Бристоль Сити
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
34
Фрэнк Филдинг
ВР
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Ньюкасл - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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