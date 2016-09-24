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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Ньюкасл
Астон Вилла - Ньюкасл: обзор матча 24 сентября 2016
Астон Вилла
24.09.2016, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
88'
А. Тшибола
28'
Т. Элфик (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ньюкасл
ГОЛ! 1:1!
А. Тшибола
Пас отдал
Ж. Айю
88'
Замена
Р. Эпбарн-Мёрфи
️️️️
Э. Вествуд
86'
80'
Замена
А. Митрович
️️️️
Д. Гэйл
Желтая карточка
А. Тшибола
79'
75'
Замена
Ш. Тиоте
️️️️
Д. Йедлин
Замена
Р. Жестеде
️️️️
А. Адома
63'
Замена
А. Тшибола
️️️️
Н. Бэйкер
45'
Желтая карточка
Н. Бэйкер
44'
Желтая карточка
Д. Честер
42'
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Элфик
27'
Желтая карточка
Д. Шелви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
15
Майл Йединак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
37
Альберт Адома
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
29
Рашайан Эпбарн-Мёрфи
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-1-3-2
95
Голлини
23
Амави
17
Честер
17
Бэйкер
4
Элфик
8
Вествуд
15
Йединак
10
Бакуна
37
Адома
10
Айю
26
Коджиа
3-2-3-2
26
Селс
26
Кларк
2
Йедлин
24
Ласселлс
30
Ритчи
14
Дамметт
17
Диаме
14
Хэйден
26
Шелви
34
Гэйл
94
Гуффран
8
Вествуд
29
Эпбарн-Мёрфи
29
Эпбарн-Мёрфи
8
Вествуд
17
Бэйкер
36
Тшибола
36
Тшибола
17
Бэйкер
37
Адома
39
Жестеде
39
Жестеде
37
Адома
2
Йедлин
24
Тиоте
24
Тиоте
2
Йедлин
34
Гэйл
9
Митрович
9
Митрович
34
Гэйл
Остались в запасе
Астон Вилла
Ньюкасл
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
1
Карл Дарлоу
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Астон Вилла - Ньюкасл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Вилла Парк
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