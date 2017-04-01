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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Уиган Атлетик
Ньюкасл - Уиган Атлетик: обзор матча 01 апреля 2017
Ньюкасл
01.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
36'
Д. Гэйл
57'
М. Ритчи
50'
М. Якобс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Уиган Атлетик
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Гэйл
80'
Замена
А. Хэйден
️️️️
Й. Гуффран
70'
Замена
К. Атсу
️️️️
М. Диаме
63'
61'
Замена
К. Морган
️️️️
Ш. МакДональд
ГОЛ! 2:1!
М. Ритчи
57'
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Якобс
45'
Замена
Р. Колклоу
️️️️
С. Морси
45'
Замена
А. Гилби
️️️️
О. Богл
39'
Желтая карточка
С. Морси
ГОЛ! 1:0!
Д. Гэйл
36'
29'
Желтая карточка
Д. Берн
Желтая карточка
М. Диаме
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
94
Йоан Гуффран
ЛП
6
Вурнон Анита
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Уиган Атлетик
13
Мэттью Гилкс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЛП
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Сэм Морси
ЦП
6
Джейми Хансон
ПП
8
Макс Пауэр
ПП
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Уиган Атлетик
1
Якоб Хаугор
ВР
20
Крейг Морган
ЦЗ
8
Алекс Гилби
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
4-5-1
1
Дарлоу
14
Дамметт
24
Ласселлс
4
Хэнли
30
Ритчи
94
Гуффран
4
Коулбэк
26
Шелви
17
Диаме
6
Анита
34
Гэйл
3-1-4-1-1
13
Гилкс
6
Коннолли
23
Бакстон
33
Берн
16
МакДональд
8
Пауэр
6
Хансон
8
Морси
3
Уорнок
24
Якобс
14
Богл
94
Гуффран
14
Хэйден
14
Хэйден
94
Гуффран
17
Диаме
30
Атсу
30
Атсу
17
Диаме
34
Гэйл
22
Перес
22
Перес
34
Гэйл
16
МакДональд
20
Морган
20
Морган
16
МакДональд
14
Богл
8
Гилби
8
Гилби
14
Богл
8
Морси
27
Колклоу
27
Колклоу
8
Морси
Остались в запасе
Ньюкасл
Уиган Атлетик
33
Роб Эллиот
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
1
Якоб Хаугор
ВР
29
Джек Бирн
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
9
Александар Митрович
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
29
Джек Бирн
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Ньюкасл - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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