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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Ноттингем Форест
Ньюкасл - Ноттингем Форест: обзор матча 30 декабря 2016
Ньюкасл
30.12.2016, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
3 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
4'
М. Ритчи
63'
Д. Гэйл
80'
Д. Гэйл
29'
Н. Думитру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Ноттингем Форест
Замена
А. Митрович
️️️️
Д. Гэйл
88'
Замена
А. Лазаар
️️️️
М. Ритчи
83'
81'
Замена
Д. Воган
️️️️
Н. Бендтнер
ГОЛ! 3:1!
Д. Гэйл
80'
73'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Н. Думитру
Замена
М. Диаме
️️️️
Д. Коулбэк
67'
Желтая карточка
Д. Йедлин
65'
ГОЛ! 2:1!
Д. Гэйл
63'
61'
Желтая карточка
И. Перейра
60'
Вторая желтая
М. Миллс
59'
Желтая карточка
М. Миллс
Желтая карточка
Д. Коулбэк
53'
29'
ГОЛ! 1:1!
Н. Думитру
Пас отдал
Э. Личай
26'
Желтая карточка
Т. Лам
Желтая карточка
К. Кларк
12'
ГОЛ! 1:0!
М. Ритчи
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
20
Илдеберту Перейра
АП
23
Пайтим Касами
ПП
12
Николао Думитру
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Дарлоу
2
Йедлин
26
Кларк
24
Ласселлс
14
Дамметт
30
Ритчи
4
Коулбэк
14
Хэйден
30
Атсу
22
Перес
34
Гэйл
3-2-2-1-2
88
Стойкович
2
Личай
5
Миллс
14
Хоббс
2
Кэш
3
Лам
23
Касами
23
Осборн
20
Перейра
32
Бендтнер
12
Думитру
30
Ритчи
33
Лазаар
33
Лазаар
30
Ритчи
4
Коулбэк
17
Диаме
17
Диаме
4
Коулбэк
34
Гэйл
9
Митрович
9
Митрович
34
Гэйл
32
Бендтнер
8
Воган
8
Воган
32
Бендтнер
12
Думитру
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
12
Думитру
Остались в запасе
Ньюкасл
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Ньюкасл - Ноттингем Форест
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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