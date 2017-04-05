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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Бертон Альбион
Ньюкасл - Бертон Альбион: обзор матча 05 апреля 2017
Ньюкасл
05.04.2017, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 0
Завершен
Бертон Альбион
68'
М. Ритчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Бертон Альбион
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Гэйл
90'
+1
Замена
С. Амеоби
️️️️
К. Атсу
89'
85'
Замена
К. Вудроу
️️️️
М. Сорделл
80'
Замена
Л. Дайер
️️️️
Л. Экинс
70'
Замена
М. Кайтли
️️️️
Л. Кристенсен
ГОЛ! 1:0!
М. Ритчи
Пас отдал
Д. Шелви
68'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
22
Ллойд Дайер
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-3-1-2
1
Дарлоу
14
Дамметт
99
Мбемба
24
Ласселлс
30
Ритчи
26
Шелви
17
Диаме
6
Анита
30
Атсу
22
Перес
34
Гэйл
4-3-3
33
МакЛафлин
2
Фланаган
4
Моузиньо
6
Тернер
2
Брэйфорд
21
Кристенсен
36
Ирвин
7
Мерфи
7
Экинс
9
Сорделл
42
Варни
34
Гэйл
9
Мерфи
9
Мерфи
34
Гэйл
30
Атсу
10
Амеоби
10
Амеоби
30
Атсу
21
Кристенсен
28
Кайтли
28
Кайтли
21
Кристенсен
7
Экинс
22
Дайер
22
Дайер
7
Экинс
9
Сорделл
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Сорделл
Остались в запасе
Ньюкасл
Бертон Альбион
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Ньюкасл - Бертон Альбион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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