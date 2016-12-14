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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Ньюкасл
Уиган Атлетик - Ньюкасл: обзор матча 14 декабря 2016
Уиган Атлетик
14.12.2016, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 2
Завершен
Ньюкасл
26'
М. Диаме
78'
К. Атсу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Ньюкасл
82'
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Гэйл
Замена
К. Дэвис
️️️️
Ш. МакДональд
80'
78'
ГОЛ! 0:2!
К. Атсу
Пас отдал
Й. Гуффран
69'
Замена
К. Атсу
️️️️
М. Ритчи
Замена
Д. Берн
️️️️
К. Морган
68'
32'
Желтая карточка
А. Хэйден
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Диаме
Пас отдал
А. Хэйден
Замена
Э. Келлетт
️️️️
Л. Гарбатт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Макс Пауэр
ПП
13
Яник Вилдсхут
ПП
28
Уилл Григг
ЦФ
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Уиган Атлетик
13
Энди Келлетт
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Яскилайнен
3
Уорнок
29
Гарбатт
23
Бакстон
20
Морган
16
МакДональд
8
Пауэр
13
Вилдсхут
24
Якобс
4
Перкинс
28
Григг
4-4-2
1
Дарлоу
30
Ритчи
26
Кларк
24
Ласселлс
14
Дамметт
26
Шелви
14
Хэйден
6
Анита
17
Диаме
34
Гэйл
94
Гуффран
29
Гарбатт
13
Келлетт
13
Келлетт
29
Гарбатт
20
Морган
33
Берн
33
Берн
20
Морган
16
МакДональд
21
Дэвис
21
Дэвис
16
МакДональд
30
Ритчи
30
Атсу
30
Атсу
30
Ритчи
34
Гэйл
22
Перес
22
Перес
34
Гэйл
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Ньюкасл
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
26
Матс Селс
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Уиган Атлетик - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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