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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Ньюкасл
Ротерхэм - Ньюкасл: обзор матча 01 октября 2016
Ротерхэм
01.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
41'
К. Атсу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Ньюкасл
87'
Замена
Г. Хэнли
️️️️
М. Диаме
81'
Желтая карточка
М. Диаме
79'
Замена
А. Митрович
️️️️
Д. Гэйл
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Д. Ньюэлл
73'
67'
Замена
М. Ритчи
️️️️
К. Атсу
Желтая карточка
Д. Уорд
58'
41'
ГОЛ! 0:1!
К. Атсу
Пас отдал
Д. Шелви
Желтая карточка
Л. Фреклингтон
37'
Замена
У. Волкс
️️️️
Т. Адейеми
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Джон Тейлор
ПП
8
Ли Фреклингтон
ПП
37
Исайя Браун
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
4-4-2
1
Камп
45
Халфорд
4
Болл
23
Фрай
14
Фишер
28
Тейлор
15
Адейеми
11
Ньюэлл
8
Фреклингтон
25
Уорд
37
Браун
3-4-1-2
1
Дарлоу
24
Ласселлс
26
Кларк
14
Дамметт
4
Коулбэк
6
Анита
17
Диаме
26
Шелви
30
Атсу
34
Гэйл
94
Гуффран
11
Ньюэлл
20
Блэксток
20
Блэксток
11
Ньюэлл
15
Адейеми
6
Волкс
6
Волкс
15
Адейеми
30
Атсу
30
Ритчи
30
Ритчи
30
Атсу
17
Диаме
4
Хэнли
4
Хэнли
17
Диаме
34
Гэйл
9
Митрович
9
Митрович
34
Гэйл
Остались в запасе
Ротерхэм
Ньюкасл
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Алан Стаббс
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Алан Стаббс
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ротерхэм - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Нью-Йорк
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