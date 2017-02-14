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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Ньюкасл
Норвич Сити - Ньюкасл: обзор матча 14 февраля 2017
Норвич Сити
14.02.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 2
Завершен
Ньюкасл
12'
Д. Мерфи
17'
К. Джером
1'
А. Перес
81'
Д. Ласселлс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ньюкасл
Желтая карточка
Д. Хаусон
90'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
В. Хулахан
86'
Желтая карточка
М. Дийкс
82'
81'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ласселлс
Замена
К. Лафферти
️️️️
К. Джером
80'
76'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
А. Митрович
70'
Замена
К. Атсу
️️️️
М. Ритчи
Замена
А. Притчард
️️️️
Я. Вилдсхут
58'
54'
Замена
М. Диаме
️️️️
Д. Коулбэк
48'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
27'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
ГОЛ! 2:1!
К. Джером
17'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерфи
12'
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЛП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
14
Весли Хулахан
АП
6
Александер Теттей
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
94
Йоан Гуффран
ЛП
26
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-3-1-2
26
Радди
35
Дийкс
16
Мартин
3
Уиттакер
5
Клозе
16
Хаусон
13
Вилдсхут
6
Теттей
14
Хулахан
23
Мерфи
35
Джером
3-2-3-2
1
Дарлоу
26
Кларк
24
Ласселлс
2
Йедлин
30
Ритчи
14
Дамметт
26
Шелви
4
Коулбэк
94
Гуффран
9
Митрович
22
Перес
13
Вилдсхут
10
Притчард
10
Притчард
13
Вилдсхут
35
Джером
9
Лафферти
9
Лафферти
35
Джером
4
Коулбэк
17
Диаме
17
Диаме
4
Коулбэк
30
Ритчи
30
Атсу
30
Атсу
30
Ритчи
9
Митрович
34
Гэйл
34
Гэйл
9
Митрович
Остались в запасе
Норвич Сити
Ньюкасл
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Норвич Сити - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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