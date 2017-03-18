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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ньюкасл
Бирмингем Сити - Ньюкасл: обзор матча 18 марта 2017
Бирмингем Сити
18.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Ньюкасл
Замена
С. Глисон
️️️️
К. Гарднер
90'
+1
Замена
К. Дональдсон
️️️️
Л. Юткевич
87'
82'
Замена
К. Атсу
️️️️
Й. Гуффран
78'
Замена
Д. Шелви
️️️️
А. Перес
63'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Д. Мерфи
Желтая карточка
П. Робинсон
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЛП
5
Крыстиан Белик
ОП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Роберт Теше
АП
10
Эмилио Нсуе
ПП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
2
Джош Когли
ПЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
2-1-5-1-1
29
Кушчак
4
Робинсон
5
Шоттон
5
Белик
17
Гроундс
8
Гарднер
16
Дэвис
8
Кифтенбельд
10
Нсуе
8
Теше
10
Юткевич
4-3-3
1
Дарлоу
14
Дамметт
24
Ласселлс
4
Хэнли
30
Ритчи
6
Анита
4
Коулбэк
17
Диаме
9
Мерфи
22
Перес
94
Гуффран
8
Гарднер
25
Глисон
25
Глисон
8
Гарднер
10
Юткевич
8
Дональдсон
8
Дональдсон
10
Юткевич
22
Перес
26
Шелви
26
Шелви
22
Перес
94
Гуффран
30
Атсу
30
Атсу
94
Гуффран
9
Мерфи
34
Гэйл
34
Гэйл
9
Мерфи
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ньюкасл
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
34
Чарли Адамс
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
33
Роб Эллиот
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
34
Чарли Адамс
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Бирмингем Сити - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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