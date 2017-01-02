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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Ньюкасл
Блэкберн - Ньюкасл: обзор матча 02 января 2017
Блэкберн
02.01.2017, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
74'
Ч. Малгрю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Ньюкасл
Замена
У. Браун
️️️️
М. Эмнес
90'
87'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
В. Анита
85'
Замена
К. Атсу
️️️️
Й. Гуффран
77'
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Коулбэк
ГОЛ! 1:0!
Ч. Малгрю
74'
73'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
64'
Желтая карточка
П. Дамметт
Замена
К. Эванс
️️️️
Р. Ньямб
64'
Желтая карточка
Д. Лоу
53'
Замена
С. Галлахер
️️️️
К. Конвэй
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
21
Хоуп Акпан
ЦП
24
Лиэм Фини
ПП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
4-1-2-3
23
Стил
4
Малгрю
3
Грир
33
Уильямс
24
Ньямб
16
Лоу
21
Акпан
24
Фини
11
Эмнес
12
Грэм
32
Конвэй
4-4-2
1
Дарлоу
30
Ритчи
26
Кларк
24
Ласселлс
14
Дамметт
17
Диаме
4
Коулбэк
6
Анита
14
Хэйден
34
Гэйл
94
Гуффран
11
Эмнес
30
Браун
30
Браун
11
Эмнес
24
Ньямб
30
Эванс
30
Эванс
24
Ньямб
32
Конвэй
20
Галлахер
20
Галлахер
32
Конвэй
94
Гуффран
30
Атсу
30
Атсу
94
Гуффран
4
Коулбэк
22
Перес
22
Перес
4
Коулбэк
6
Анита
9
Мерфи
9
Мерфи
6
Анита
Остались в запасе
Блэкберн
Ньюкасл
11
Коннор Мэхони
ПВ
1
Давид Райя
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
1
Давид Райя
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Блэкберн - Ньюкасл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Ивуд Парк
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