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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Брентфорд
Ньюкасл - Брентфорд: обзор матча 15 октября 2016
Ньюкасл
15.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
3 : 1
Завершен
Брентфорд
11'
К. Кларк
16'
Д. Гэйл
49'
Д. Гэйл
51'
С. Хоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Брентфорд
Замена
А. Лазаар
️️️️
Й. Гуффран
84'
78'
Замена
А. МакКормак
️️️️
Н. Йеннарис
75'
Замена
Й. Барбе
️️️️
А. Бьелланд
73'
Желтая карточка
Р. Вудс
72'
Желтая карточка
Р. Сойерс
Замена
Д. Йедлин
️️️️
К. Атсу
72'
64'
Замена
С. Кайкай
️️️️
Л. МакЛед
Замена
Г. Хэнли
️️️️
Д. Ласселлс
60'
51'
ГОЛ! 3:1!
С. Хоган
Пас отдал
Р. Сойерс
ГОЛ! 3:0!
Д. Гэйл
Пас отдал
Д. Шелви
49'
Желтая карточка
К. Атсу
42'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
38'
Желтая карточка
Й. Гуффран
26'
24'
Желтая карточка
Х. Дин
ГОЛ! 2:0!
Д. Гэйл
16'
ГОЛ! 1:0!
К. Кларк
Пас отдал
Д. Шелви
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Льюис МакЛед
АП
23
Николас Йеннарис
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
4
Алан МакКормак
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
3-3-1-3
1
Дарлоу
14
Дамметт
24
Ласселлс
26
Кларк
26
Шелви
4
Коулбэк
6
Анита
30
Атсу
34
Гэйл
22
Перес
94
Гуффран
4-4-1-1
25
Бентли
15
Иган
6
Бьелланд
2
Колен
6
Дин
23
Йеннарис
36
Кларк
14
Сойерс
18
Вудс
4
МакЛед
25
Хоган
30
Атсу
2
Йедлин
2
Йедлин
30
Атсу
24
Ласселлс
4
Хэнли
4
Хэнли
24
Ласселлс
94
Гуффран
33
Лазаар
33
Лазаар
94
Гуффран
23
Йеннарис
4
МакКормак
4
МакКормак
23
Йеннарис
6
Бьелланд
5
Барбе
5
Барбе
6
Бьелланд
4
МакЛед
11
Кайкай
11
Кайкай
4
МакЛед
Остались в запасе
Ньюкасл
Брентфорд
26
Матс Селс
ВР
14
Айзек Хэйден
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
14
Айзек Хэйден
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Ньюкасл - Брентфорд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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